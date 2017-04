Zajimalo by me proc nove mobily se symbianem maji dalsi diskovou jednotku o velikosti 1-8GB. Napr Symbian ^3 Anna

Normalne stare symbiany mely jednotku C (20-150MB) a jednotku pametove karty (byla li vlozena), coz maji tedy i ty nove. Napriklad symbian S60 3rd (9.3)



Zajima me to z toho duvodu, proc vytvareli novou jednotku, ktera je pravda radove vetsi (2GB misto 50MB), a proc to tedy nesloucili s Ceckem. Ma to nejake specialni duvody?







PS: samozrejme jsem opoemenul jednotku D (RAM) a jednotku Z (radoby ROM).