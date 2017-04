Disky jsou dva, na každém jiný systém, ale grub je v MBR disku s win7. No a já tam potřebuji nechat právě ten W7, jenomže když odstraním ten disk s Debianem, tak mě to nenastartuje ani do W7. Chybí grubu zřejmě ten odebraný disk s Debianem, nejde ten grub odstranit nějak přímo ve W7?