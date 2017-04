Dobrý den. Mám tento flash disk: Samsung USB3.0 Flash Disk OTG 32GB (MUF-32CB)

Normálně ho používám jak na mobilu, tak i na PC, ale nedávno jsem ho půjčil kamarádovy a když ho vrátil, tak když jsem ho připojil do mobilu nic se nedělo. Niní flash disk funguje jen na PC. Moc se v tom nevyznám a potřebuji poradit, jestli by to nešlo nějak spravit. PS: Mám mobil prestigio a kamarád má samsung. A co jsem zkoušeli, tak jde flash disk připojit jen k mobilu značky samsung a k žádnému jinému.