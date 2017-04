Vytvoření AVI videa z obrázků

Já používal mencoder, viz https://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/menc-feat-enc-images.html Trochu nechápu co nejmíň bezestrátový převod a pak ještě jeden převod do formátu podle potřeby. Bych to z těch obrázků konvertoval hned do těch několika formátů podle potřeby a prostřední krok vynechal. Tím to bude úplně bezestrátově