Smartphone s updaty & Linux

Zdravím. Hledám Smartphone pro svou drahou polovičku s alespoň základní podporou v Linuxu (výměna souborů, fotek, případně hudby).



Nabídka je ovšem totálně tragická:



- HW design telefonů dosáhl neuvěřitelné demence. Telefony jsou prakticky celé ze skla (Samsung, SONY) včetně zad s tenkým kovovým rámečkem. Nevím, jestli je debilnější ten co to vymyslel, nebo ten co si to kupuje.



- Android má smysl jen jako Nexus/Pixel, pokud se chcete dočkat nějakých security updates. Jinak je to hrůza.



- V kategorii 4" - 4.5" je jenom iPhone SE



iPhone má sice velmi dlouhou SW podporu, ale je to omezený uzavřený systém (např. taková pitomost jako nahrávání hovoru nelze). Kombinace s Linuxem není vůbec BFU friendly. Nexus/Pixel jsou 5"+ placky, a zbytek Android telefonů je morálně zastaralý už při prodeji. V otázce soukromí uživatele težko říct, kdo je horší Google/Apple. AOSP/F-Droid není pro BFU.