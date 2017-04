Má nějakou zvláštní výhodu node.js? Chápu princip epoll (a podobných technologií na jiných OS), ale není mi jasné, proč do toho pletou JS. Proč nepoužít C, C++ nebo třeba Rust či jiný podobný nativně kompilovaný jazyk? Ono i v Javě už jsou lambda výrazy a Java má oproti JS řadu výhod.



JS nemá s neblokujícím IO nic společného a na straně serveru to je mor. Kdysi dávno se pro každý požadavek dělal na serveru fork, později se přešlo na vlákna (jež jsou na všech OS poměrně těžkotonážní) a multiplexing je výdobytkem poměrně nedávným (ano, už POSIX měl select a poll, ale teprve kqueue přišlo s efektivní implementací). Kqueue (a analogické implementace) jsou jen syscall do jádra, takže logicky to jde nejsnáze v C, C++ nebo nějakém novějším nativním jazyce (Rust, Swift, Go, take your pick of the languages on offer...) Existují ostatně i NIO implementace pro Javu. JS je v tomto případě jen nepodstatná úchylnost. Koho to zajímá do hloubky, může se podívat na zdrojáky Go, tam můžou na běžném PC koexistovat statisíce korutin, aniž by to stálo přespříliš paměti nebo času CPU. Smyčka událostí je obecný koncept, jeden while, syscall pro file deskriptory a pak zpracování příchozích dat. Žádná magie v tom není a celý slavný node.js se dá v C napsat na jednu obrazovku.