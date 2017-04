Asus po opravě a instalce NVidia ovladače

Ahoj všichni,



měl jsem v opravě notebook Asus N750JV s GT750M.

Po opravě se mi hlásí jako Asus N750JK, ale bez grafického čipu, pouze INTEL VGA.

To vše ve Win (7, 8 i v 10). Jejich device manager se GT neobtěžuje ani zobrazit.

Ani jako VGA compatible nebo ostatní či skrytý hardware..



Ubuntu a OpenSuse naproti tomu sice přes lspci vidí GT750M a má nainstalovány ovladače X.Org, ale chod při renderingu nebo hraní her tomu nenapovídá. Rychlost je na úrovni intelácký VGA HD4600. Ovladače od výrobce po instalaci shodí celý systém.



Otázka zní: co s tím? Mám reklamovat opravu? Nebo jsem jen za těch 5 týdnu bez notebooku zblbnul a je ze mě lama?