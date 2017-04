Predtim nez emigruju na Západ - pěkná místa v ČR?

Jsou v ČR nějaká pěkná města, kde není nouze o dobře placenou práci v IT? Škrtám Brno, Ostravu a Prahu; Olomouc jde ale problém je s prací. Co nějaká jiná?



Než začnu vážně uvažovat o zdrhnutí z komunistánu pryć, ideálně do Kanady, tak mě napadlo se trochu zamyslet, jestli přecijenom se zde někde nedá bydlet, žít a pracovat na nějakém pěkném místě i jinak, než jako pošťák.



V Praze jsou objektivně nejlepší pracovní příležitosti ve většině oborů. Čili logicky - Praha podle tebe není pěkné město. Takže, co je podle tebe pěkné město si máme vyvěštit z kávové sedliny? Olomouc jde? No skvělé, to je nápověda. Chceš s námi asi hrát hru.Čili pěkně město je takové, které má pěkné historické centrum? To má Praha taky. Ale nesmí být moc velké? Nesmí tam být moc turistů? Nesmí tam být moc zmrdů? Už nevím, dej další nápovědu.Kdybys napsal z našeho bordelistánu, tak řeknu - souhlasím, v Kanadě ti bude lépe. Ale proč chceš zdrhat z komunistánu, to ještě komunističtější Kanady, tomu nerozumím.Kanada má například svobodu slova zakotvenu jako "fundamental freedom" - základní svobodu. To je skvělé. Méně skvělé je, tam mají taky trestný čin "hate speech", který tu svobodu slova zásadně omezuje, pokud nechcete hýkat to, co hýká progresivistická levice. Například to, co o jiných národnostech a rasách a náboženstvích říkají v Česku mainstreamoví politici (mainstreamoví fakt neznamená Konvička a podobní) je v Kanadě na hranici trestního stíhání a daleko za hranicí politicko-korektního projevu, který můžete na veřejnosti vést.Skinheadi, kteří se se před lety postavili k silnici s cedulí "Zatrub, jestli nesnášíš cikány", ale jinak vedli velmi poklidnou demonstraci, byli odsouzeni natvrdo.V Albertě zavedla vláda ve školách zákaz používat slova jako otec a matka. Povolená slova jsou rodič (např. rodič jedna, rodič dva), pečovatel, partner.V Kanadě komunismus neměli a zřejmě právě proto je to dneska větší komunistán, než Česko.Samozřejmě nevím, jestli to není nějaká metafora, ale jestli v Česku nejsou schopen pracovat jinak, než jako pošťák (přestože bys zřejmě mohl pracovat kdekoliv v Česku), tak na tebe v Kanadě určitě čekají s červeným koberecem...