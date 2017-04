Systém si vynucuje powersave režim na baterii

# pstate-frequency -S -p performance

# systemctl disable tlp.service

Zdravím, chtěl bych poprosit o pomoc nebo nějakou radu.Mam Arch Linux na notebooku, instalovaný už někdy v říjnu 2015. Za tu dobu jsem s ním neměl jedinný problém kromě tohoto. Mimo to jsem si ho za tu dobu postupně přizpůsobil a "vymazlil" k maximální spokojenosti, běhá krásně rychle a je stabilní. K reinstalaci tak není jiný důvod a chci se ji vyhnout.Jediná věc, která mi vadí je to, že když z notebooku odpojim napájení, tak se podtaktuje procesor na 800MHz. Jinak řešeno se nastaví powersave profil. Automaticky. Po připojení nabíječky se opět přehodí zpět (nevím, jestli ondemand nebo performance). A když notebook zapnu na baterce, je hned opět automaticky nastavený powersave a bootování trvá někdy až minutu nebo dokonce více. Celková odezva na tom powersave módu je hrozná, vhodná tak na práci v LibreOfficech nebo pouštění 480p filmů.Pomáhám si tím, že profil přepínam příkazem na performance:Ale není to moc pohodlné. Chtěl bych, aby se profil procesoru sám nepřepínal. Vím, že jsem si to nějak zavinil sám, nejspíš když jsem si hrál s TLP. To jsem ale kompletně odinstaloval a ještě před od instalací zakázal jeho službuNemám tušení, co by to mohlo způsobovat. Setkal jste se s tím někdo? Díky moc za nápady.HW/SW info:Arch Linux x64 + Gnome ShellIntel Core i5 4210HOvladač škálování procesoru: výchozí intel_pstateLinux msi-archlinux-machine 4.10.10-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Apr 12 18:50:28 CEST 2017 x86_64 GNU/Linux