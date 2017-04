Řeším problém, jak do svého tabletu nahrát větší množství fotek (řádově desetitisíce). Zkoušel několik možností, např. přes kabel (což se po chvilce úplně zasekne), poté kopírování jednotlivých fotek přes ftp, či stažení těchto fotek v zazipovaném souboru a následném rozbalení. Ani jedno však nepomohlo, neboť při kopírování jednotlivých fotek přes ftp dojde postupně zpomalení, s rychlostí 1 fotky za 15 s. Ten samý problém se vyskytne, když chci rozbalit zazipovaný archiv. Nejdříve jsem to zkoušel přímo do vnitřní paměti zařízení, pak i na SD kartu, obojí bylo bez úspěchu.