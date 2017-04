Změna barevného podání AMOLED Nokia telefonu při nižším jasu

Je normální, aby displej v režimu sníženého jasu (buďto při manuální aktivaci Úsporného režimu u Symbianu nebo neaktivitě asi 30s) dostaly šedé až bílé plochy hnědý-růžový nádech/? Je to můj první OLED displej po všech TN,AHVA,IPS,Retina.



Mě se to děje u Nokie (uveden roku 2011, nyní ho mám půjčený od někoho) se symbianem a AMOLED displejem. Při používání kdy jas není na minimu z důvodu výše, je bílá a šedá správně (samozřejmě subjektivně od oka... problematika barev je obsáhlá), zatímco při jasu na minimu se tohle stane?



Jako bonus, displej mění (ač velmi slabounce) barevnost odstínů při změně pozorovacího úhlu, nezávisle na jevu výše. Přičítám to nalepené fólii. Je to možné?



Jaké je vysvětlení?

-vada/špatná kalibrace/nelinearita svítivosti pixelu (když přihlédnu, k tomu, že u OLED displejů se musí hlídat něco jako celková svítivost, například kdy zobrazím bílou plochu, musí se to celkově ztmavit, zatímco když na černé ploše ukážu 1x1cm bílý,může svítit víc - viz Lenovo Yoga s OLED)

-opotřebení AMOLED

-vlastnost OLED (absence podsvícení jako U LCD, kde jen stačí pro hodnotu pixelu nastavit napětí krystalu, čímž se reguluje propustnost ; zatímco u OLED se absolutně reguluje svítivost pixelu a u nižších hodnot jasu by docházelo k něčemu jako ke kvantizaci/odchylce jasu pixelu)

-rádoby chytrá zrak-šetřící funkce (odstranění modrých odstínů) nemyslím si, ale napadlo mě to

- nevyvinutá OLED technologie (2011)





PS: Jako bonus, displej mění (ač velmi slabounce) barevnost odstínů při změně pozorovacího úhlu, nezávisle na jevu výše. Přičítám to nalepené fólii. Je to možné?