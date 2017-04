Síťové úložiště pro dva servery

Ahoj,

mám jeden server, který je webserver pro appku.

Druhý server dělá rendering.

Uživatel přes web nahraje obrázek, který se vyrenderuje na druhém serveru a pak si ten vyrenderovaný může prohlídnout zase přes web.

1) Mě napadlo jako první NFS, ale myslím si, že to bude pomalejší.

Potřeboval bych, aby třeba do 0.1 sec byl ten obrázek vidět i na druhém serveru.

Plánoval jsem, že NFS bude na render serveru a na druhém se jen připojí.

2) Pak mě napadl glusterfs, ale to si myslím, že je zbytečný overkill.

3) Co třeba cloud storage jako s3 nebo dropbox?