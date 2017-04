Zdravím, píšu malý jednoduchý server v Go a zajímalo by mě, jak ho napsat robustně. Nikdy tam nebude více než desítky spojení za minutu, jde mi spíše o zabezpečení proti různým útokům (poslání enormního množství dat, ponechání otevřených spojení apod.). Většina postupů asi bude obecných (nejen pro Go), jde mi o základní a nejnutnější opatření, aby ten server na webu "přežil".