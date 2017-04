Kurz/škola pro programátora

Dobrý večer,pracuji jako it support a chtěl bych se dál vzdělávat, stát se junior programátorem, pak senior.. pak...K dotazu - učím se z kurzů na devbook.cz, c#, asp.net, databáze - u toho bych chtěl zůstat, nicméně přemýšlím o škole - nemám VŠ informatika, jednu vš jsem nedodělal, a teď bych za další studium musel platit - a - máte někdo zkušenosti o studiu informačních technologií na unicorn college? nebo o studiu na akademii it step praha - https://praha.itstep.org/pko-programming-cs/ , jejich studijní program se mi zdá více zaměřený na odbornou tématiku, než některé "všeobecné předměty" na unicornu. Nevím zda jsou seriály na devbook dostačující na získání programátorské pozice.Děkuji za vaše poznatky a připomínky.Zd.