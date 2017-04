podivná virtuálník klávesnice v java aplikacích na dotykáči symbian

když si na dotykový symbian belle nainstaluji java aplikaci tak po spuštění se v horní části displeje ukáže samotná "obrazovka" aplikace, a v dolní části jakoby hloupý (vtip) náznak klávesnice: čtyřsměrný kříž s prostředním tlačítkem, pravé a levé funkční tlačítko s popiskem a uplně dole tlačítka A,B,C,D.

Co to sakra jsou ty tlačítka? Naopak je nepochopitelné, že se tam neukáže virtuální klávesnice s čísly 1234567890*#, která je potřeba jak sůl (jde o kalkulačku!), ale za to když A dělá klávesu 7, B dělá klávesu 9, C dělá tečku, D dělá Ans (což je klávesa #).

Proč zrovna padla volba ABCD na 79*# ? Jak tam pošlu čísla? (případně kdybych chtěl vkládat text)?