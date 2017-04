Hmmm... lokální proměnná typu int (ideálně čítač) má tendenci být alokován do nějakého volného registru. Nicméně nápad použít ukazatel na lokální proměnnou nepatří mezi "zlaté standardy" programování bez ohledu na cokoli dalšího.



V C se callbackům dává parametr typu void*, takže ukazatel na int je naprosto normální, když vím, že proměnná na zásobníku ještě bude. Jde to samozřejmě obejít explicitním mallocem a toto řešení nejspíš použiju, ale z principu bych chtěl zjistit, proč výše uvedené hapruje. Doufám, že se tu objeví nějaký profík na C a vysvětlí to, možná to je nějaká samozřejmá blbost, kterou jen nevidím.