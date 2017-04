Ak nepotrebujes lozit po strechach a stoziaroch (kde potrebujes mat volne ruky), tak za seba by som touto cestou nesiel.Tiez som s tym svojho casu bojoval, a po skonstatovani, ze je to naprd (lebo sa mi tam zmestilo len par srobovakov a RF45 klieste), som kupil v (uz neexistujucom) Baumaxe kufrik.Vyzera to profi, prehladne, nezaberie to vela miesta, mas tam roztriedene veci, da sa na to sadnut (aj setrne postavit).Clovek sa nehrabe v ruksaku jak krtko v zemi, Nahanat Rj45 konektory po spodu priecinkov je zabava ...Kolegovi mali nosit tu istu vybavu co ja, a nikdy nic nemali komplet, vzdy im nieco chybalo ..