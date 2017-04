Ahoj, co používáte za open source groupware ? Mám malou skupinu lidí (4 lidi) a pracujeme na společných projektech, přesmýšlím o nějakém groupware, chtěl bych tam kalendár, nějaký jednoduchý project management(možnost mít sub tasky) a hodilo by se tam i nějaká jednoduchá db zákazníku, je potřeba to mít češtině, web rozhraní potěší



Ideálně formou instalace na vlastní stroj, ale není to podmínka, pár dolarů/kč měsičně nás nezhuntuje.

Díky za tipy. Mark5