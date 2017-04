K čemu je u mobilu na zadní straně pogo pin a na zadním krytu příslušná ploška?

Citace

"reproduktor, anténa, nějaké senzory nebo bezdrátové nabíjení"

(Některé mobily (nebo obecně přístroje) nejdou zapnout, když je víko otevřené.



- pochybuji, že tohle by zvládlo být připojené přes 1-wire protokol (ten jeden jediný pogo pin)Mimochodem, na zadním víku opravdu žádné součásti nejsou, ledaže by byly uvnitř plechu...Co se týče 1. indikace zavřeného krytu, tak jaký smysl to má ,aby to nešlo zapnout? To jsem ostatně zapomněl zmínit, že jde zapnout bez zadního krytu v pohodě, ušetřil bych jednu odpověď ),.----S tou anténou by mě to zajímalo, to je dost pravědpodobná odpověď? Mimochodem jaké parametry jako anténa může mít ve tvaru kusu hliníku 5x8 cm s pár záhyby a výkusem uprostřed? Vlnová délka, směrovost?Dále EMC je taky zajímavá teorie? Jaký to má efekt/účel? aby telefon nevyzařoval "ven" nebo aby se naopak "dovnitř" nedostávalo rušení? Můžeš upřesnit? Jak to mají řešené smartphone s plastovým krytem nebo bez pogo pinu/vodivého spojení?Ps: inženýři u tohodle mobilu ukázali pěknou debilitu, k vyjmutí karty je potřeba vyjmout baterii a dokonce navrch simka je tam "navýšku", takže výška SIM(2cm) x šířka mobilu je nevyužité místo, kde by mohla být delší baterie (a skutečně tam je baterii s nižší kapacitou 1100 mAh místo 1500 mAh u toho STARŠÍHO, kde inženýři se ještě nevožrali, takže karta jde vyndat za běhu a simka je tam na ležato, takže zabírá jen šířka telefonu x výška SIM (1cm), kromě toho ta micro sd je v tomto pruhu se sim)