VLC a uPnP

Ahoj,zajímalo by mě, zda jste někdo nějak zprovoznil přehrávání uPnP proudů v VLC?Nejprve podle výstupu v terminálu docházelo k selháníupnp error: Initialization failed: UPNP_E_SOCKET_ERRORcore debug: no services_discovery modules matchedcore error: no suitable services discovery modulePodle rady na https://trac.videolan.org/vlc/ticket/16465 jsem tuto chybu odstranil, ale žádný uPnP zdroj VLC stejně nenajde. Verze pro Windows bohužel/bohudík funguje.Vyzkoušel jsem standartní verzi 2.2.1 z repozitářů Ubuntu i aktuální nightly build.Popřípadě existuje nějaká lepší, funkční alternativa?