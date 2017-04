Task manager na mobilech je zbytečně velký

neni to instalovatelne samostatne, ale soucasti alternatni (pokud by to bylo na tvuj telefon dostupne) SlimROM je SlimRecent , ktere je konfigurovatelne, da se nastavit velikost, jestli se ma zobrazovat malej screenshot nebo jen prouzek, neprekrejva se to jako vychozi, da se nastavit aby to zobrazovalo jen realne bezici aplikace a swipem z nabidky se ta bezici realne ukoncuje...jinak je SlimROM v zasade cistej Android, ale ma pridane nekolik nastaveni, vylepsenej "home launcher", ten "recent list", predpripravene SlimAkce ktere lze prirazovat ikone, nebo hotkey... tlacitka na NavigacniListe Back/Home/Menu jdou konfigurovat dalsi funkce pri ChviliDrzet, DvojTuk...jsou tam pridat dalsi ikony aplikaci nebo slimakci...