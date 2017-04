Zdravím.Na Ubuntu 16.04 som si zapol šifrovanie disku cez LVM. Problém je v tom že heslo som zadával cez slovenské rozloženie klávesnice. Keď systém bootoval, nabootoval graficky a heslo som zadával do pekne vykresleného políčka. Potom som si ale zapol bootovacie správy kernelu a keď to bootuje, heslo si pýta cez terminál v textovom režime. Heslo ale nechce prijať takže predpokladám že je iné rozloženie klávesnice a ja si nemám kde ako overiť čo vlastne píšem za znaky.Otázka znie:Alternatívna otázka: Ak by sa to stalo nabudúce, dá sa cez bootovacie argumenty nastaviť klasický grafický boot (splash screen)?PS: Nejak sa mi podarilo trafiť dobrú kombináciu hesla a do systému som sa dostal takže tie správy vypnem ale rád by som ich mal zobrazené.