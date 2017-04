Kupa noveho NTB

Ahojte, potreboval by som novy notas na programovanie. Hladam nejaky dobry kompromis medzi vykonom a cenou. Vacsina notebookou ktore by splnali moje parametre, ak maju aj drahe graficke karty ktore tu cenu notebooku dost navysuju. Potreboval by som SSD aspon 512, RAM 12+, i7, 14"-15", i7, lahky.



Rozmyslal som nad variantou kupit notebook ktory by splnal aspon niektore parametre ako procesor, hmotnost .. a ram a SSD by som uz dokupil. No idealne by to bolo so vsetkymi komponentami od zaciatku nech neprichadzam o zaruku zbytocne. Napa vas nejaky model ktory by to mohol splnat? MacBook som zavrhol pretoze primarne na tom NTB potrebujem windows (no hate).