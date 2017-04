Už si nevím rady. Debian mě běží o den napřed. Stalo se to nějak tak, kolem půlnoci, když jsem opravoval čas o hodinu kvůli letnímu času /neseděl/ a nějak se to přeškobrtlo o den. Už jsem zkusil kdeco, ale nedovedu změnit datum systému. Ani příkazem date xxxxxxxxxx, ani příkazem date --set %D ...atd. Ten datum vzal asi z HW clock, ale ten jsem dokázal opravit na správné datum. A ani následně příkazem hwclock hctosys ten tvrdohlavej pitomec nechce změnit datum.

Co ode mě chce?