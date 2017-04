Pisanie bibliografickych odkazov v bakalarke

Ahojte, vedel by mi niekto prosim poradit s mojim problemom? Hladal som to uz na nete no odpoved na to som nenasiel. Zaujimalo by ma, ako by som mal uvadzat bibliograficke odkazy v pripade, ze ako zdroj mam viacej kapitol z jednej knihy?



Mal by som uviest 1 bibliograficky zaznam, na ktory by som sa odkazoval stylom [cislo] v praci na miestach, kde sa tato kniha spomina? Alebo vytvorit 2 odkazy, pre kazdu kapitolu zvlast?



Tuto dilemu riesim pri knihe, a taktiez aj pri online dokumentacii, ale pri online dokumentacii sa uvadza url, takze tam predpokladam, ze bude lepsie uviest tie zdroje 2.



Kedze na zajtra mam vybavene tlacenie prace, bol by som vdacny za kazdu radu.