Řazení výsledků vyhledávání

Jedna věc mi vrtá hlavou - má Root nějaké zjevné kritérium pro pořadí ve výsledcích vyhledávání? Zadám třeba "ddos", jsou tam zamíchané výsledky z různých let, není to ani podle abecedy, není to podle toho, jestli se ten výraz nachází v nadpisu nebo ne, není to ani podle toho, kolikáté slovo to je v textu, prostě nic.



Typicky hledám nějaký starší článek, vím zhruba kdy vyšel, ale není to nic platné, protože musím projít všechny výsledky, dokud na ten správný nenarazím (full scan). Uniká mi něco, nebo to redakční systém prostě chrlí, jak to fyzicky vyjde, bez explicitního řazení?