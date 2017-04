Pokud jste pracovali jako freelanceri pro nekoho mimo EU, jak jste resili polozku typu "jakekoli problemy a rozpory podle teto Smlouvy bude resit jurisdikce v USA"?



Preci jen, USA je zname svymi pravniky, my jsme tady pod perinou CZ/EU (EU, na kterou jindy vetsinou nadavam). Moc se mi do toho nechce, IT/Patent pravo v USA rozhodne moc neznam.



Jak to resite? Je neco jako "vzorova" NDA pro Cechy, drobne zivnostniky - programatory?



Rady typu "dej to pravnikum" vitam, i kdyz o neco mene - pocitam s tim, ale idealne bych si to sepsal sam - ne kvuli penezum, ale casu.



Zdravim, Bob