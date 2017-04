Zdravím

po letech relativně spokojeného používání logitech G400, která mi definitivně chcípla, se koukám po náhradě a jsem docela zklamán z nabídky.

Koukám po něčem, co by bylo

-robustní

-na velkou pracku

-s tichými tlačítky

-bez přiblbých ledek, co by mi při tmě svítili do xichtu při sledování filmu...když už, tak ať se to dá vypnout

-pohodlné (neříká se ergonomické?)

-jsem příležitostný hráč, tak něco se slušným rozlišením a citlivostí + boční tlačítka pro palec