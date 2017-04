články macbooku: 3.4V, 3.5V a 3.55V, není to dost odlišné?

Zdravím, na Macbooku 2013 Late 15" Retina mě překvapilo, že když baterie byla ve vybitém stavu asi 1%, tak jsem naměřil na bateriích napětí 3.396V, 3.452V a 3.551 V. Měřil jsem to na té destičce na obrázku. Právě mě to zajímá z hlediska způsobu propojení bateriových článkům, ostatně je jich 6, podle symetrie 3 dvojice (2 malé na krajích, 2 velké uprostřed pod touchpadem a zbylé 2). Jakým způsobem jsou propojeny, případně jak se docílí 12V napětí (10.3-12.8V, to odpovídá "3 x Li-ion napětím"), které se ukazuje jako "napětí baterie"?V sérii mohou být pouze stejné články, jinak by docházelo k přebíjení a podbíjení kapacitně slabších článků a nebo naopak by byly větší články nevyužívány na 100%.To ale odpovídá tomu, že by sériově byly po dvou napětí by místo "12V" bylo "8V". Případně má všech 6 článků stejnou kapacitu (a objem), ale jen se liší tvarem?Případně jsou baterie poskládány jinak? Například po trojicích sériově (čemuž by odpovídaly i 3 naměřená napětí - 4 kontatky (+, - , spoj 1-2, spoj 2-3)Nebo je tam ještě více magie a jsou tam nějaké měniče napětí (nepočítám ty "ve zdroji")?