Co pouzit pro nejlepsi vypocetni vykon vs. cena a spotreba elektriny

Zdravim



Tak jsem parkrat uvazoval nad otazkou, co je nejvyhodnejsi pouzit pro vypocetni vykon (matematicke modelovani, numericke reseni, zpracovani dat, vizualizace, zpracovani obrazovych dat) k pomeru jak porizovaci cena, tak spotreba elektriny. Vzhledem k povaze zadani je paralelizace ulohy na co nejvic jader naprostou nutnosti.



1. klasicke CPU. Maximum u beznych CPU je 8 jader-16 vlaken. Vypocetni vykon desitky-stovky GFLOPS. Kdyz se ale spocte cena porizovaci a spotreba energie na 1 GFLOP, tak dobry pomer to neni.



2. GPU (CUDA). GPU maji mnoho jader (nejnovejsi okolo 3800, s fregvenci prez 1 GHZ). Vypocetni vykon je nekolik TFLOPS, spotreba energie a porizovaci cena na 1 GFLOP je lepsi nez u CPU. Pro vypocty na GPU je nutnost jineho programovaciho postupu.



3. Smarphone, ARM procesory. Vykon nic moc, ale pomer spotreba energie-vypocetni vykon je lepsi. Naopak prizovaci cena vs. vykon je drazsi. A otazkou je, jak zaizeni zvlada plnou zatez nonstop. A taky otazkou je, jak tam dostat Linux. Vyhodna je mobilita a odolnost vuci pohybu, narozdil od HDD.



4. Bitcoin miner - pri vykonu 5 THASH/s a spotrebe 1200 W je pomer spotreba-vykon velmi dobry, napodobne s porizovaci cenou. Ale vypocetni jednotka ma uplne jinou sadu instrukci, takze kdovi, jestli by sla pouzit, jako PC-server s Linuxem. Spis ne.



5. PS4 - vypocetni vykon GPU jeskutecne obrovsky, lepsi nez dosti silne PC. Pomer spotreba-vykon i cena-vykon je vyhodny. Ale otazkou je, jestli by tam vubec sel dostat Linux jakozto operacni system, a jestl by bylo mozne vyuziti jako PC-Server.



Napada vas neco jineho ?