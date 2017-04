Pokrocili roboti na internetu

Pro naklikávání reklam nepotřebujete pokročilého robota, ale velké množství neblacklistovaných IP adres.



To mozna pred mnoha lety.V dnesni dobe ti roboti krom velkeho mnozstvi takovych IP maji vlastni google ucty, delaji realne hledani v google search, registruji si ucty na ruznych webech a sbiraji cookies kde se da a obcas nekde kliknou na reklamu, captchou projizdi jak nuz maslem.Google ma tym lidi co provadi reverzni inzenyrstvi ziskaneho malwaru a do posledniho detailu zkoumaji jak roboti funguji a pak se na zaklade toho snazi psat filtry. Na to pak reaguji autori a tak dokola