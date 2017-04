jak funguje automatické měření expozice v nočním režimu (skoro tma)

Jak foťák určí expoziční čas normálních fotek (za světla ) vím, má prostě expozimetr(-y pro zónové měření). Ale překvapilo mě, že foťák v nočním režimu mají volbu expozičního času 1,2,5,10,30s, Auto , bulb.

Konkrétně by mě zajímalo jak foťák určí správný čas expozici při Auto. Mimochodem, za bílého dne sice pořízení fotky trvá 3 sekundy (nedá se ovládat) jako v noci, ale fotka má správný jas a odpovídající čas v EXIF (1/100s)



která varianta platí?



1 Funguje to úplně stejně jako v normálním režimu fotek, používá se ten stejný expozimetr? Je tak citlivý, že odhadne čas expozici i za temna? Fotky jsou dobře exponované.

2 foťák udělá testovací fotku s určitým expozičním časem nanačisto (např 1/4s) a podle histogramu určí správný čas expozice? (Případně udělá víc testovacích fotek, kdyby první fotka byla moc tmavá a korekce by vycházela příliš velká, třeba na +30EV, což je nesmyslné, protože ani takový rozsah nemá a pak by takový odhad nebyl přesný. Což už je detail.)

3 Foťák umí něco jako "spojité" čtení (některých)pixelů, že exponuje 1s, podívá se jestli (nebo menší vzorek z 12 MP) histogram fotky je pořád podexponovaný a rozhodne se pokračovat v expozici (a opět je detail, jestli v tomhle bodě se rozhodne už pro konečný čas expozice na základě aktuálních dat a nebo prostě dál se to opakuje, až najednou usoudí, že histogram už je OK ) ?