Ahoj, chtěl bych znáš vás názor na rozmáhající se nešvar s názvem full-stack developer/engineer. Myslím, že nápad je to zajímavý a teoreticky by dával smysl, ale prakticky je to nemysl. Spíše jen firmy chtějí ušetřit, protože naberou jednoho člověka na 3 až 4 pozice. Trpí tam určitě kvalita, ale ne vždy je kvalita to nejdůležitější. Podle mě nemůžete dobře umět více věcí, ale o to nejde.



Chtěl jsem se tedy zeptat zdejších full-stack vývojářů, jak to vidí oni. Jak to vidí v práci a jestli fakt dělají pravidelně všechno a nebo jen mají přehled a jsou zaměřeni na nějakou část.



Přijde mi to podobné jako DevOps. Je to mix špatného admina se špatným vývojářem a to mi také nepřijde jako ideální kombinace.