Mám server, co s ním?

Zavádím trochu opačné téma, než co se tu poslední dobou řeší.



Mám rackový server proliant, typ podobný DL160 G6 - tj. 2x quad xeon na asi 2.16ghz, 70+GB ram, nějaké disky ale kapacita nic moc.

Připojení 30/30 s veřejnou IP, na které sedí router Turris. A přímotopový tariff. :-)

Otázku hlučnosti aktuálně řeším = výroba nějaké odhlučněné skříňky, alternativní způsob chlazení.



Na serveru mám Esxi, takže mohu následně virtualizovat cokoliv, ram je dostatek, limitujícím faktorem jsou aktuálně disky.



Sám něco málo výkonu využiju, ale přemýšlím, že bych mohl něco poskytnou ostatním a hostovat nějaké další služby. Ideláně něco, co vyžaduje málo výkonu (ne minecraft), takže se dá provozovat spousta dalších služeb, a uživatelé jsou ochotni sem tam něco přispět na náklady.



A co by mohl být, případně osobně máte, zájem?

Nějaké starší hry, u kterých je ukrutně málo serverů? Které?