Assembler a .NET

Zdravím, mám aplikaci pro Linux, jejíž stěžejní část je v asm kvůli rychlosti (SIMD). Zákazník teď chce verzi pro Windows s GUI v .NET (resp. celou nevýpočetní částí v .NET). C# umím, abych udělal GUI, síťovou komunikaci apod., ale nevím, jak tam dostat ten kód v asm. Na zkoušku jsem zkusil stejný algoritmus v C# a je řádově pomalejší, takže ten asm má své opodstatnění. Existuje nějaká lepší možnost než udělat nativní DLL a pak použít P/Invoke? (Na Windows moc nedělám, a v .NET jen sporadicky, takže tady fakt nevím, co by bylo nejlepší, teď právě koukám na C++/CLI, jak to je schůdné.)