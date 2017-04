V Arch Linuxu nefunguje nftables

# nft add table filter

# nft add chain filter input { type filter hook input priority 0 \; }

# nft add rule filter input iifname lo accept

# nft add rule filter input tcp dport 443 accept

# nft add rule filter input tcp dport 53 counter reject with tcp reset

# nft add rule filter input udp dport 53 counter drop

# nft list ruleset

table ip filter {

chain input {

type filter hook input priority 0; policy accept;

tcp dport https accept

tcp dport domain counter packets 0 bytes 0 reject with tcp reset

udp dport domain counter packets 0 bytes 0 drop

}

}

# nft add rule filter input ct state established accept

<cmdline>:1:1-50: Error: Could not process rule: No such file or directory

add rule filter input ct state established accept

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

# nft add rule filter input ct state related accept

<cmdline>:1:1-46: Error: Could not process rule: No such file or directory

add rule filter input ct state related accept

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

# nft add table inet table2

<cmdline>:1:1-22: Error: Could not process rule: Address family not supported by protocol

add table inet table2

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

# lsmod | grep '^nf'

nfnetlink_queue 24576 0

nfnetlink_log 20480 0

nft_reject_ipv4 16384 1

nf_reject_ipv4 16384 1 nft_reject_ipv4

nft_reject 16384 1 nft_reject_ipv4

nft_counter 16384 3

nft_meta 16384 2

nf_tables_ipv4 16384 3

nf_tables 77824 32 nft_reject,nft_reject_ipv4,nf_tables_ipv4,nft_meta,nft_counter

nfnetlink 16384 3 nfnetlink_log,nfnetlink_queue,nf_tables

# modinfo nf_tables

modinfo: ERROR: Module alias nf_tables not found.

# find /usr/lib/modules/ -name nft*

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/bridge/netfilter/nft_reject_bridge.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/bridge/netfilter/nft_meta_bridge.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_set_rbtree.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_numgen.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_fib.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_hash.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_set_hash.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_reject.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_fwd_netdev.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_objref.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_meta.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_limit.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_compat.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_ct.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_exthdr.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_nat.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_dup_netdev.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_queue.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_masq.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_log.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_reject_inet.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_redir.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_quota.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_counter.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_rt.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_fib_inet.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv4/netfilter/nft_masq_ipv4.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv4/netfilter/nft_redir_ipv4.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv4/netfilter/nft_fib_ipv4.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv4/netfilter/nft_reject_ipv4.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv4/netfilter/nft_chain_nat_ipv4.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv4/netfilter/nft_chain_route_ipv4.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv4/netfilter/nft_dup_ipv4.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv6/netfilter/nft_redir_ipv6.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv6/netfilter/nft_dup_ipv6.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv6/netfilter/nft_chain_nat_ipv6.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv6/netfilter/nft_reject_ipv6.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv6/netfilter/nft_chain_route_ipv6.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv6/netfilter/nft_fib_ipv6.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/ipv6/netfilter/nft_masq_ipv6.ko.gz

/usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/drivers/mtd/nftl.ko.gz



# modinfo /usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_ct.ko.gz

filename: /usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_ct.ko.gz

alias: nft-expr-notrack

alias: nft-expr-ct

author: Patrick McHardy <kaber@trash.net>

license: GPL

depends: nf_tables,nf_conntrack

intree: Y

vermagic: 4.10.8-1-ARCH SMP preempt mod_unload modversions

# insmod nft_ct

insmod: ERROR: could not load module nft_ct: No such file or directory



# insmod /usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_ct.ko.gz

insmod: ERROR: could not insert module /usr/lib/modules/4.10.8-1-ARCH/kernel/net/netfilter/nft_ct.ko.gz: Unknown symbol in module

# systemctl start nftables.service

Job for nftables.service failed because the control process exited with error code.

Ahojte!Snažím se na archlinuxu rozhýbat firewallVytvořím tabulku s názvem filterStrčím do ní chain na filtrování příchozích paketůPřidám do chainu pár nějakých pravidelAž po sem to projde a chová se to podle očekávání.Teď bych chtěl přidat pravidla co povolí už navázaná spojeníNebo bych chtěl přidat další tabulku ve které se nebude rozlišovat jestli se jedná o ipv4 nebo o ipv6Na wiki archu se píše že když nft hází podobný errory tak asi chybí jaderný modulyModul nf_tables se tváří že je aktivni a v pořádku, lsmod ho vidí.jenžeCo to je "module alias"? Tady už se začínám ztrácet.Nějaké moduly by tu byly, zkusím je teda ručně natáhnoutTady jsem se zaseknul. Nerozumím tomu proč nftables fungujou jenom tak nějak napůl. Podle čeho se nftables rozhoduje které moduly si natáhnout automaticky a které ignorovat?Taky jsem na to zkoušel jít přes systemd. Tajně jsem doufal že když pustím nftables jako "service" tak to celé proběhne nejak automatizovaně bez ručního žonglování s modulama no nepovedlo se.nft jako systemd nftables.service si defaultně čte kofigurák /etc/nftables.conf a na tom to celé shoří protože ten přidává tabulku "table inet filter" která a teď budu hádat, asi potřebuje modul "nft_fib_inet"? Prostě to celé spadne se starou známou hláškou "Address family not supported by protocol". Takže ani systemd si nedokáže natáhnout moduly pro nft automaticky. Co s tím? Potřeboval bych trochu popostrčit.