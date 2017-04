Jak publikovat 10 GB dat?

Ta stranka/ulozisko je dobry napad, ale urcite nebudem na nu davat adsense.. jednak ma google vysmari ako z dela, a jednak by som musel zadat meno do prihlasky adsense...



AWS, tiez registrovana sluzba, aj ked S3 vie robit torent.. a zasifrovany subor by tam mohol lezat roky, ak zaplatime Bleskom :-) Ale aj tak by som musel platit za mnozstvo stiahnutych dat.



Ide o to, ze ked som hladal servisny manual na podobny stroj, tak som ho nasiel na PirateBay, vlastne tam toho bolo celkom dost. Alebo ked clovek hlada AIX.. on tam je a caka :-)