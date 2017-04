Před routerem, protože má chránit i router, který je lákavým cílem pro útoky, kterými útočník třeba změní DNS nebo unese všechna spojení přes tunel. Na lokální síť se věší spíš nějaký HW filtr DHCP a RA či rovnou 802.1x a firewally mají jednotlivé stroje.



Ale stejně jako ostatní by mě zajímalo, co to máte za domácí síť, že máte dedikovaný HW firewall.