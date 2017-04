Asi pred rokem jsem cetl clanek s porovnavanim rychlosti linux dister a nejak ho nemuzu najit, se mi zda ze phoronix ale proste spatne hledam. Porovnavala se rychlost bootu od power-on po login okno. Rychlost spusteni browseru - poprve, opakovane. Rychlost renderingu stranky. Rychlost filesystemu. Plus nejake matematicke benchmarky. Vse na stejnym zeleze.Co vlastne chci?. Notas ma celkem slusny i5/8GB/SSD, tam brzda nebude. Ale jestli ji firefox nenabehne do sekundy tak je schopna to mackat 10x.. ChapeteUbuntu je pro ni nepouzitelny, je to hlemyzd. A poprosim realne zkusenosti, ne co ted nekde vygooglite nebo zacnete spekulovat o gentoo s lxde ale v zivote jste to nevideli.