Přístup na RPi kameru bez veřejné IP

Mam raspberry pi s kamerou. V ramci lokalnej siete stremovanie videa z kamery funguje pekne (FFmpeg), ale ako sa k nemu dostat ak je raspberry pripojeny cez mobilneho operatora bez verejnej IP?



Pred rokmi som robil nejake experimenty s video SIP (Linphone), ale raspberry (v1) to nezvladal, nepodarilo sa mi to takto spojazdnit, iba na vykonnom PC.



Chcem sa teraz opat k tomu vratit, moja predstava je, ze raspberry aj moj PC (alebo android telefon v mobilnej sieti) sa poripoja na server (VPS), ten inicializuje spojenie a zvysok komunikacie pojde napriamo medzi mojim PC a raspberry (P2P?).



Klient na pozeranie videa by bol idealne web browser (js, html5...) + zopar tlacidiel na posielanie prikazov (otoc kameru, zmen bitrate, ...). Rad by som sa vyhol riesenieu ako SIP server Linphonu a mal vlastne nezavisle riesenie na inych sluzbach.



Uvazujem spravne? Zakladne veci v js, php, pythone... viem spravit, ale vobec sa nevyznam do sietariny, paketov...

Ako na to? neviem ani ake klucove slova mam hladat.