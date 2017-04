Jak znovu spojit rozsekaný text v editoru PDF

Mám takový problém s PDF soubory : Normálně v prohlížeči PDF (Sumatra, Foxit, Chrome, Čtečka Windows) je text možné vybrat v pořádku jako celek.

Ale když potřebuji dělat úpravy v PDF a mám ho otevřený v nějakém editoru PDF (Libreoffice Draw, CorelDraw), tak odstavcový text je rozsekán na textová pole o velikosti řádku nebo v horším případě části řádků. Pak je libové v tom něco dělat... Jaktože třeba prohlížeče při výběru textu poznají správné pořadí bloků textu, že vybraný text je ve správném pořadí? Je tam nějaký algoritmus , co sleduje plynutí textu doprava a adolů , nebo je návaznost bloků explicitně v PDF zaznamenána?



Zajímalo co je toho loket, a jak donutit ty editory, aby pracovaly s textem "spojitě". Mám trochu tušení, že je to nutné kvůli tomu, když je použita pokročilá sazba jako například, když třeba píšu text zarovnaný do bloku, tak se musí trochu manipulovat s mezery mezi slovy a písmeny, aby text byl fakt do bloku, když zrovna nepoužiju rozdělení slov (ono to samozřejmě dělá i když slova rozdělením (volitelným) spojovníkem).





Ale ono to i takhle parceluje text (dělí to i v rámci řádku), když je použito primitivní defaultní zarovnání vlevo.



Jisté řešení je text označit v PDF vieweru a překopírovat do editoru...Ale má mouchy (formátování), je pracné (výběr spoust textových objektů, následně smazat,) a samozřejmě konceptuální, proč když to umí viewer PDF, to neumí editor?