Kopirovani programoveho kodu pro osobni potrebu

S timto se urcite setkal kdejaky programator. Delate nejaky ten patek na projektu a hodne jste do nej vlozili, jsou v nem zachycene pracovni postupy s technologiemi atp. a vy si ten projekt chcete stahnout pro osobni potrebu, aby jste se do nej mohli podivat na dalsim projektu a eventualne znovupouzit nektere casti. Proste je rok 2017 a nebudete si psat sesit, kdyz mate rovnou cely projekt.



Co by me zajimalo je, jestli je to trestne (predpokladam ze jo) a jestli je to vubec nejak ze strany zamestnavatele dokazatelne, ze jste si projekt poslali mimo firmeni sit, kdyz jste ho zasifrovali a nejde vyzjistit co je vlastne obsahem prenaseneho souboru.



Tzn. vemu projekt na firemni siti korporace, zazipuju ho sifrovane 7zipem a poslu si ho na email. Nekdo zjisti, ze zamestnanec XY posilal mimo sit soubor neznameho typu. Jake kroky proti me potom muze zamestnavatel ucinit?