Rozoznavanie objektov v obraze - kde zacat?

Ahoj, pracujem ako .net vyvojar informacnych systemov, takze s tym, na co sa chcem opytat som sa nikdy nestretol, tak sa ospravedlnujem ak by som sa zle vyjadril, respektive opytal sa na uplnu banalitu.



Chcel by som si doma skusit spravit jednoduchu aplikaciu, ktora by dokazala rozoznavat napr text v obraze, nejake gesta, alebo nieco podobne. Na ucenie mam celkom cas, pretoze mi to nesuri do skoly ani do prace, je to len cisto moja zvedavost, a skusit si nieco nove. Vedel by mi preto niekto dat nejake rady ako zacat, a co si nastudovat, alebo co by mi mohlo nejakym inym sposobom pomoct? Dakujem