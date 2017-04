Symbian: koncept zprávy pak nejde otevřít

Mám problém na telefonu se symbianem 9.3 FP2 3rd: Nemohu v konceptech zpráv otevřít (za účelem si ji jen přečíst) zprávy typu MMS(pozná se to že v seznamu konceptů má ikonka zpráv ještě ikonku obrázku), protože při pokusu o otevření se mi zobrazí "není definován platný přístupový bod Definovat nyní?". Při Ne - dialog zmizí zpráva ze nezobrazí. Při ano a následně zrušit (páč k k čemu je mi nějaký přístupový bod, když ji ani nechci posílat.) se zobrazí "Musí být def. výchozí přístup. bod pro multimed. zprávy. Přesto skončit?" se stane také to samé, zpráva se nezobrazí.



Potřeboval bych tedy poradit, jak tu zprávu na mobilu otevřít.



Celý sled událostí je dost nepochopitelný: Do mobilu jsem si chtěl poslat kus textu (třeba seznam nákupu), Nokia pc suite neumí operovat s poznámkami (kromě dělání záloh, ale zálohování je mimo mísu), tudíž jiná možnost je otevřít editor Zpráv a vložit tam text ze schránky a uložit Do konceptů. Navíc to má i menší písmo než Poznámky:), vejde se tam o řádek navíc.



A teď: jakmile uložím tu zprávu do mobilu, je vše v pohodě, má typ textové zprávy (tedy ne multimediální, bez subikonky obrázku). Tudíž jde otevřít.



Nicméně: po otevření zprávy se typ zprávy změní na multimediální při každém způsobu zavření zprávy/zavření aplikace zprávy (chci ji číst vícekrát):

1. Pravé tlačítko Zavřít: Nutí mě to vybrat si pouze z těchto možností: Uložit do Koncetpů a Odstranit, ani jedno nechci, chci "Storno" nechat to být (kdybych tam náhodou udělal úpravy, který nechci commitnout).

2. Násilné ukončení aplikace zprávy (dlouze zmáčknutý Domeček(menu/přepínání aplikací), následně tlačítko mazání)

3. Výběr Volby-Konec (což je podle mě jiné než Univerzální položka Volby-Ukončit u všech aplikací v menu volby-poslední položka)



Navíc ten autocasting na multimediální zprávy jsem si všiml že se odehrává jen u delších textů( rozhodnou délku neznám přesně, ale můj txt má 803 znaků, u 5znakového textu zůstává po ukončení typ obyč zprávy)



PS: mohl by mi někdo vysvětlit, proč 803 znaků (899b v UTF-8 na PC) pak v editoru 1.3kB a v seznamu zpráv se to zaokrohlí na 2kB?



Jak z toho ven? Chci jen dýchat, jen si odeslat kus textu do mobilu a pak ho nic víc než číst(víckrát, třeba i po vypnutí telefonu). Ne nějaké komplikace.