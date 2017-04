Java/C++/Android - Práce/Brigáda/Stáž - Praha/Okolí Nymburka

Zdravím,nedávno jsem dokončil bakaláře na FIT ČVUT (softwarové inženýrství), chtěl bych pokračovat na magistrské také na ČVUT to ale začíná až na na začátku října, tzn. mám teď 6 měsíců volna a proto sháním na toto období práci. Jistě, mohl bych jít na brigádu do dílny nebo točit zmrzlinu, ale rád bych získal zkušenosti z praxe z oboru a měl si co napsat do životopisu. Byl jsem už na X pohovorech a chtěli by mě, ale problém je v tom, že téměř všude chtějí abych po těchto šesti měsících u nich dále pokračoval alespon tři dny v týdnu při škole, to na jednu stranu chápu, když do mě zpočátku investují, na druhou stranu se bojím, že to nebudu se školou zvládat (škola je pro mě priorita).Proto bych rád nalezl nějakou krátkodobou práci/brigádu/stáž, ideálně na toho půl roku. Mám školní znalosti C++ a Javy SE (EE v podstatě neznám, zkoušel jsem si jen jeden tutorial). S Javou mám také zkušenosti z Androidu se kterým si hraji doma + jsem měl na Android volitelný předmět + jsem na androidí aplikaci pracoval 2 semestry ve školním týmovém projektu(6 lidí). V C++ jsem vytvořil například tento klient pro Twitter https://github.com/ammarik/Plasmoid_Twitter_client . Ze školy mám zkušenost z předmětu o databázích s Oracle databází + mám kurz s certifikátem "ORACLE academy - Database Design and Programming With SQL", na Androidu se SQLite a z Javy s Derby databází. Angličtinu mám B2. Jako OS už asi 4 roky používám Linux a v Bashi nějaký ten skript dohromady také dám.Nevíte prosím o nějaké práci/brigádě/stáži pro mě, ideálně vývoj Java/C++/Android na období než budu pokračovat ve studiu?DěkujiMail: mrekmrik@seznam.cz