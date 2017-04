význam silnějších AP

Ahoj, řeším nákup AP a nevím jestli má cenu připlatit za verzi s výkonnější anténou. Teorie je jasná - víc dB, víc signálu. Ale na druhou stranu tohle asi nebude fungovat do nekonečna protože telefon nebo notebook má anténu integrovanou a teoreticky se můžu dostat do situace, kdy sice AP k notebooku dozáří, ale anténka notebooku nebude mít dostatečný výkon aby dozářila zpátky k AP. Předpokládám, že abych dosáhl maximálního dosahu tak musí být v obou zařízeních stejně silná anténa aby na sebe dozářily (obě asi budou víceméně všesměrové). Jak silná je v notebooku?



Pro příklad typy jsou tady a PROSÍM NECHCI řešit výběr konkrétních zařízení - jde mi o to co popisuji výš, tedy jak výkonné AP má cenu aby to vůbec s notebookem fungovalo:

Ubiquiti UniFi AP, 20dBm

Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm



Dík