Weby na bazi JS [ex Existují v ČR startupy na úrovni?]

Zkusim odpovedet na par poznamek k webum, ktere bez JS nezobrazi nic, nebo aspon nic rozumneho, co bylo zapocato ponekud OT ve vlakne "Existuji v CR startupy na urovni?". Pravdepodobnost mlaceni prazdne slamy je vysoka, *ale* tak nejak doufam, ze si to treba precte zatim jeste ne uplne rozhodnuty mlamoj ci dite a mozna pak bude o par (debilnich) webu min.



Argument: JS umozni uspornou a rychlou vymenu kusu DOM stromu. OK, toto nezpochybnuju. Zpochybnuju ovsem realnou potrebu delat takovy veci oproti prostredkum, ktere nabizelo drevni (a nijak zvlast promysleny) HTTP+HTML v dobach <2000. U webu, kde je celkem prd a deset vet, se nic neusetri. U webu nabitejch obsahem -- bud nactu vsechno a #odkazuju (viz treba normy W3C), nebo mohu postupovat jako u knih prevedenejch latex2html (nebo tth, nebo zkratka podobnym systemem). Proc by melo vadit, ze se na kazdy tuknuti otevre jina (malinka, 1..4KB) stranka?



Samozrejme netvrdim, ze weby jako webmail, mapy (+ pripadne diskutabilne treba e-shop nebo jizdni rady) se bez Turingovsky uplnejch fci na strane klienta obejdou. Ale pro vetsinu pouziti to potreba neni. Chci se neco docist, videt fotku, ukazku, rozcestnik jinam. JS fce na klientsky strane mi v tom nejen nepomahaj, ale zhusta skodej. Podobne se da rict i pro prehnany radoby-responzivni (fskutecnosti domrveny) stylovani.



Proc si myslim, ze je to blbe?



Klasickej hypertext bez vlozeneho SW je pomerne predpovidatelna struktura. Da se transformovat, parsovat, cacheovat, indexovat, zobrazit ruznejma zpusobama. Pokud tam nahrnete JS, kterej vicemene supluje puvodni ucel Hyper-Text-Transferu vlastnima fcema, pak vznika bordel nekde na puli cesty mezi puvodnim ucelem a vlastne takovym vzdalenym GUI (na zpusob AJAXu). Vetsinou ne proto, ze by to uzivatel chtel, ale proto, ze tvurce se snazi vnutit prijemci svoji jedinou predstavu, jak ma ten web vypadat, co se ma po kliknuti prekreslit a co ne a jak se to ma chovat. To je CHYBA. Stejna chyba, jako kdyz se tvurce rozhoduje, od kolika pixelu ci jinejch indikatoru zacina mobilni verze webu a kdyz si tvurce stupidne mysli, ze si dokaze predstavit variabilitu uzivatelu, jejich HW, SW a zdravotnich specifik, navyku a potreb a snazi se jim nastylovat neco, co ve skutecnosti funguje (vyrazne!) hur, nez kdyby tam bylo praveky HTML1.0 a nejaky implicitni chovani prohlizece, maximalne doplneny fci zvetsi/zmensi.



Pristup, kdy klient-JS vymejsli svoje cesty, jak aktualizovat DOM (a proc, sakra, v ty chvili nechat hnit 90% ty puvodni stranky? Neni ona nahodou spis blbe vymyslena? User uz je retard, ze nezna fci "zpet"?) je podle me hloupe na puli cesty mezi tupym klasickym hypertextem a vzdalenym GUI. Podobne blbe to doplnuje tragika nekreativnich pijaku kaficka s roznozenou morskou pannou, kteri maji urputnou potrebu vnutit takovymu webu vsechny stylovy detaily vcetne fontu a hektaru bilyho mista bez niceho a megapixlovejch fotek bez obsahu.



Misto toho to GUI uz dotahnete aspon do konce, napiste si jedinej spravnej JS framework, muze se jmenovat X11.js nebo VNC.js a uz interagujte s uzivatelem jen pres vzdaleny terminal... priblizite se tak celkem funkcnimu modelu, kterej pouzivaly napriklad terminaly Minitel, jazyk NAPLPS, BBS Workgroup a podobne. Jo, chodilo to, v pohode -- ale ma to i nevyhody.



A ano, banku jsem si vybiral i s ohledem na bezproblemovou funkcnost v podivnejch prohlizecich, pod Linuxem, bez nutnosti instalovat podezrely softy. Solim jim kilo mesicne po dobu cca 13 let. Kdyz hledam nejaky prumyslovy zbozi a web je tak dementni, jako web Techloopu, tak nad tim nelamentuju a nezkoumam, jak to rozchodit, a behem cca sekundy uz koukam na konkurenci. (Samozrejme, jsou obcas speky, ktery dodava 1-2 lidi na Zemekouli a nekdy je tezky se k nim dostat, to pak prichazi na radu kdejaky laborovani, obnasejici treba i archive.org, faxy, postu,... ale to se netyka veci, kde je aspon minimalni konkurence.)



A nakonec: taky je vtipna argumentace 1% uzivatelu. Co kdyz je znacna cast z tohohle 1% pro vas vyznamna? Nedavno tu nekdo lamentoval nad pomalym netem v cely Australii. V Cine a Tchaj-wanu je to asi jeste horsi. Brazilie je pomerne velka a nesmirne rostouci zeme a je znamo, ze tam coby pocitace a mobily pouzivaj strasnej doslova odpadovej, zastaralej a vyslouzilej srot. Tak pokud se nekomu vyplati mit kvuli efektnim zhasinacim pseudo-GUI picovinkam web nedostupnej pro takovyhle potencialne zajimavy lidi, tak je dle meho tupcem.