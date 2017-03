Kdyz je tam zakaz stani, tak s tim zkuste popojit nekam jinam. Mozna by ale bylo dobre najit nejake vice Apple orientovane forum.



Root jak root, v linuxu ci osx. Maca tu ma kazdej druhej (jen ne kazdej se priznava, protoze mistni offtopicari by ho sezrali), tak proc by se nemel zeptat prave tady?K teme:Resetni PRAM a SMC, to je to zakladni kdyz neco v HW nefunguje.