Mám 4,4V Li-ion baterii, mám se obávat?

Nazdar, mám v přenosném zařízení baterii označenou Li-ion s parametry 1.2Ah 4.7Wh, 3.85V a 4.4V, Samsung SDI, Mentagram, Tajima z vietnamu.

Mám se obávat, nebezpečí vznícení, požáru nebo snížené životnosti (ostatně nabíjí se proudem až 1.15A= 1"C")?

Četl jsem, že klasické Li-ion mají horní napětí udáváné 4.20V a 4.35V už je nebezpečné (začíná "srážení" Li iontů na kovovou=reaktivní formu Lithia. Samozřejmě v oblasti anody, protože tyto napětí odpovídají stavu nabito). (Psal jsem zde o celkovém napětí článku, ale to srážení závisí na potenciálu Li - anoda, nikoliv i na Li- katoda)

Tato baterie je soudě podle horního napětí LiCoO katodová. Jaké je její maximální napětí, nad kterým pak se ničí?

Hustota energie vychází na 490Wh/l. To sice není tolik jako se dnes udává 600-700, ale přesto by mě zajímalo, zda nehrozí nějaká nehoda. Kromě toho to zařízení se také znatelně zahřívá v provozu (naměřil jsem nejvyšší odběr 0.7A).