Zdravím, trochu si hraju s CF gramatikami a chápu anglické příklady, kde je struktura věty NP+VP. Jak se ale něco takového použije pro češtinu, když má tak volný slovosled? Připadá mi, že v češtině je pravidlo pro S něco jako S->X...X, kde X může být NP, VP, PP, vedlejší S atd. Na druhou stranu existují CF gramatiky třeba pro němčinu, takže nějak to jít musí (možná nějakou fintou), jenže tenhle obor moc neznám a ani nevím, co zadat do Googlu, abych našel nějaké řešení.